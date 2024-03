Numeri del match. "Barbetti» fortino da più di un anno. Grifo secondo nel girone di ritorno

Lo stadio ‘Barbetti’ di Gubbio è diventato un fortino inespugnabile da un anno a questa parte. I rossoblù infatti non perdono in casa dal 4 marzo 2023, quando l’Olbia, nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di serie C 2022/2023, riuscì a portarsi a casa i tre punti grazie alla rete realizzata su calcio di rigore di Ragatzu, come racconta calciogrifo. Da quella gara in poi il Gubbio tra le mura amiche ha collezionato una striscia positiva di 22 risultati utili consecutivi, con 11 vittorie e 11 pareggi. Durante questa stagione la formazione di Braglia, in casa, ha ottenuto 31 punti in 15 partite, frutto di 8 successi, 7 pareggi e 0 ko. Al ‘Barbetti’ sono cadute o hanno frenato anche le big: la Carrarese ha perso 2-0, il Cesena non è andato oltre l’1-1, il Pescara è sprofondato 4-0. Ci vorrà dunque il miglior Perugia per riuscire a sbancare il fortino rossoblù e infliggere al Gubbio una sconfitta interna che manca da 377 giorni.

Numeri della stagione. Il Gubbio viene dalla sconfitta contro il Cesena dopo che nelle precedenti 13 gare aveva raccolto 9 vittorie, 3 pareggi e solo un’altra sconfitta (a Carrara). Il Perugia fuori casa ha totalizzato fino ad oggi 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte (tre consecutive nelle ultime uscite). Nella classifica del girone di ritorno il Perugia è secondo con 25 punti (dietro solo al Cesena) mentre Gubbio e Torres inseguono a 24. Inoltre il Perugia, sempre nel girone di ritorno, è la squadra che ne ha vinte di più (8, con la Torres) dopo il Cesena (10).