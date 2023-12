Numeri. Ventisettesimo incrocio. Dieci i successi biancorossi

PERUGIA - I precedenti tra il Perugia e il Cesena sono dalla parte del Grifo. Sono infatti 26 i confronti in Umbria fra le due formazioni: 10 i successi biancorossi (ultimo 3-2 nella coppa Italia 2003/04), 13 i pareggi (ultimo 3-3 nella serie B 2016/17) e 3 vittorie bianconere (ultima 3-0 nella serie C 2020/21). Due precedenti in serie A, entrambi vinti 1-0 dai biancorossi di casa, nelle stagioni 1975/76 e 1976/77. Cesena ad un passo dal titolo di campione d’inverno. Che, salvo eccezioni come il Perugia tre anni fa, vuol dire serie B alla fine. Nel girone B, da quando la serie C è tornata su 3 gironi a 20 squadre ciascuno, ossia dal 2014/15 - 9 stagioni -, la statistica dice che chi si laurea campione d’inverno, va in serie B diretto in 7 casi, ossia il 77,8% dei casi. Cambio della guardia in 2 occasioni, nel 2014/15 con Ascoli primo al giro di boa e Teramo in B a fine torneo e 2020/21 con Padova primo a metà percorso e Perugia in B diretto a fine stagione.