Nuova sfida. Traguardo per Simone Santoro oltre il calcio. Il centrocampista si è laureato in Scienze Motorie

Importante traguardo per Simone Santoro che ieri ha discusso la tesi e ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie all’università Unipegaso con una tesi riguardante la forza nei giocatori d’élite. Sono arrivati anche i complimenti della società di Pian di Massiano: "Il Perugia si congratula per la laurea. Ancora tanti complimenti per il nostro Simone!". Santoro, quindi, aggiunge un tassello importante alla sua vita. Una prospettiva anche quando, tra molti anni, appenderà le scarpette al chiodo. Il calciatore, che aveva espresso il desiderio di lasciare il Perugia per restare a giocare in serie B, da quando è tornato a tutti gli effetti in rosa, ha garantito un importante apporto. Francesco Baldini gli ha cucito addosso anche un nuovo ruolo, quello del trequartista, anche se con il ritorno al 4-3-3, Santoro è tornato in mezzo al campo. Ora ci sarà da capire quello che accadrà a gennaio: se la volontà del calciatore sarà quella di restare tutta la stagione al Perugia o se cercherà di salire di categoria già con la riapertura delle trattative. La sensazione che Santoro vorrà portare a termine la missione: tentare di riportare il Grifo in alto.