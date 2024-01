Oggi LA RIPRESA. Difesa sotto osservazione. Da valutare anche Vulikic

PERUGIA - Si va in campo. Dopo il successo in rimonta sulla Spal, oggi (alle ore 15 al centro sportivo Paolo Rossi) il Grifo rifo torna ad allenarsi dopo 24 ore di meritato riposo. In vista c’è un’altra settimana corta per la formazione del tecnico Formisano che già sabato (alle ore 18,30) sarà impegnata sul campo del Pontedera. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, saranno da verificare le condizioni dei giocatori infortunati, a partire dai difensori. Sono da valutare le condizioni di Cristian Dell’Orco (uscito dopo aver giocato il primo tempo con la Spal), Bozzolan e Vulikic, con quest’ultimo che avrebbe rimediato un grosso pestone nella sfida al Curi. Da valutare anche Morichelli, Vazquez (che potrebbe tornare almeno in panchina dopo l’infortunio) e Ricci, mentre recupera Angella. Tornano invece a disposizione dopo aver scontato la squalifica Iannoni e Santoro.