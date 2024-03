Pagelle biancorosse. Lewis è un muro al centro della difesa. Lisi uomo assist. Torrasi in crescita

ADAMONIS 6 blocca senza affanno la conclusione di Udoh nella ripresa. Ingenuo nel prendere il giallo: a salterà la prossima.

MEZZONI 6,5 frenetico in avvio, ma prezioso fino al triplice fischio.

LEWIS 7- Sicurezza al centro della difesa. Il migliore.

VULIKIC 6,5 Dà il la al vantaggioa, commette una leggerezza ma recupera con un anticipo provvidenziale. Esce al 25’ per infortunio.

PAZ 7 Si inserisce alla perfezione al 7’ e raccoglie il cross perfetto di Lisi. Settimo centro in campionato. Contributo anche in difesa fino a quando non chiede il cambio nel finale.

IANNONI 6 Un po’ in ombra nella prima parte, si segnale per un tiro debole.

TORRASI 6,5 concentrato più sulla fase difensiva, chiude in crescita.

KOUAN 6 Gara di controllo. Tra cose buone e altre meno, nella prima frazione strappa un pallone e offre a Sylla l’assist del 2-0.

LISI 6,5 apre la partita con il cross vincente per Paz. La gara lo costringe a una gara più di sacrificio.

SYLLA 5,5 Prova a tenere alta la squadra. Si mangia la chance più ghiotta, la palla del 2-0 al 40’. Prende un giallo che gli costa la squalifica con il Pineto.

SEGHETTI 5,5 è lì che aspetta l’occasione per scattare, nel frattempo dà una mano in fase difensiva.

VAZQUEZ 5,5 entra nella ripresa, anche per lui gara di sacrificio.

CANCELLIERI 6 cerca di dare una mano fino all’ultimo. SOUARE 6 Entra senza paura.

ANGELLA 6,5 entra con grande personalità.

AGOSTI s.v.

Francesca Mencacci