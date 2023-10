"Parcheggio limitato per la partita Perugia-Virtus Entella"

In vista della partita di domani sera a Pian di Massiano, il Comune di Perugia fa sapere che una parte del parcheggio davanti allo stadio Curi non potrà essere utilizzata, in occasione della gara di Lunedì sera Perugia Virtus Entella, vista la concomitanza della gara con l’arrivo ed il montaggio degli stand della Fiera dei Morti che prenderà il via mercoledì. In occasione dell’ incontro di calcio in programma al "Curi" alle 20.45, solo i primi due anelli esterni di piazzale Umbria Jazz potranno essere utilizzati per la sosta. Il resto del parcheggio è a disposizione degli operatori della Fiera. Per assistere alla sfida, sarà possibile acquistare il biglietto in modalità online, nelle ricevitorie autorizzate e al botteghino oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domani, giorno del match 10 alle 13 e dalle 16 alle 18:45 (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie).