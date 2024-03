"Partita Gubbio-Perugia: In vendita i tagliandi per i tifosi biancorossi allo stadio Barbetti" Partita di domenica allo stadio Barbetti di Gubbio: prevendita attiva per 1175 biglietti settore ospiti a 10 euro. Acquisto solo in punti vendita, non online. Accesso con documento cartaceo. Tifosi del Perugia potranno acquistare solo per settore ospiti.