Perugia, a Cesena un "nuovo" Grifo. Tornano Bartolomei, Angella e Kouan

A Cesena sarà l’occasione per rivedere all’opera giocatori che nelle ultime settimane hanno avuto poco spazio ma che potrebbero recitare un ruolo da protagonista nella fase finale della stagione. Complice la lunga lista di diffidati, la squalifica di Torrasi, e anche la necessità di dare minutaggio a tutti, Formisano metterà in campo una formazione rimaneggiata in tutti i reparti. I biancorossi hanno ancora un obiettivo da portare a termine: il piazzamento come miglior quarta dei tre gironi, ad oggi c’è un punto di differenza con la Triestina, con i biancorossi di Formisano che giocheranno a Cesena conoscendo già il risultato delle avversarie che scendono in campo alle 16,30. Detto questo, e anche delle occasioni perse per strada, la squadra biancorossa ha il compito di chiudere al meglio la stagione contro i bianconeri che hanno dominato la stagione e che anche dopo la promozione hanno continuato a macinare punti. In difesa, ci sono Lewis e Vulikic in diffida, possibile quindi che non verranno impiegati, potrebbe invece riposare Mezzoni, con Angella e Dell’Orco certi di una maglia a Cesena, con l’ultimo posto che potrebbe essere occupato da un giovane, Viti o Souare. Non si esclude, sulla fascia sinistra, un turno di stop anche per Lisi, con Bozzolan e Cancellieri che si scaldano per un posto dal primo minuto. A destra, invece, con Paz in diffida potrebbe avere nuovamente una chance Cudrig che è già stato impiegato in quel ruolo da Formisano. In mezzo al campo, invece, Torrasi è stato fermato dal giudice sportivo, Iannoni è invece nella lista dei diffidati e allora ci sarà spazio per Bartolomei e per Kouan, la terza maglia potrebbe finire sulle spalle del giovane Agosti. In attacco, invece, potrebbe ritrovare una maglia dall’inizio Sylla, a fargli compagnia potrebbe esserci Seghetti, con Matos, comunque, che ha pienamente recuperato dopo che a inizio settimana aveva svolto un lavoro differenziato.

Intanto, in gruppo con la prima squadra, da due giorni si allena anche un difensore portoghese, classe 2000, Fabio Baldè. Il giocatore ha buone probabilità di essere tesserato per la prossima stagione.