Perugia, a Pesaro per curare il mal di trasferta. Vazquez sì, ballottaggio Matos-Seghetti

Se non fosse per la trasferta di Gubbio si potrebbe dire che il Perugia ha un serio problema lontano da casa. Quattro sconfitte e un successo per i biancorossi nelle ultime cinque sfide fuori, ma c’è da dire che i biancorossi hanno conquistato i tre punti quando c’erano le condizioni giuste: la preparazione di una settimana, nessun cartellino rosso nel primo tempo, una tarsferta agevole e non ravvicinata con altre gare. Questo non vuol dire che per fare bene, tutto deve filare nel verso giusto, i biancorossi sono chiamati comunque a migliorare il trend fuori, soprattutto in vista dei play off. Ma sicuramente a Pesaro ci sono le condizione giuste per conquistare il successo, per continuare a mettere pressione alla Carrarese e per consolidare la qualifica di miglior quarta. Quali saranno le scelte di Formisano per il match di domani sera? Ci sarà il tridente come nella sfida con l’Olbia? O la Vis Pesaro va affrontata con un atteggiamento tattico differente? Partiamo da qualche informazione: Lewis sta bene ma Formisano potrebbe anche aspettare e schierarlo contro l’Arezzo tra otto giorni. Mezzoni, invece, è rientrato a pieno ritmo e sarà impiegato. La difesa potrebbe essere completata da Angella e Vulikic. Dell’Orco potrebbe avere una chance in corsa: il giocatore ha bisogno di ritrovare il ritmo gara e dovrà iniziare a riprendere confidenza con la partita. Sulle corsie laterali, invece, Paz (diffidato) sarà al suo posto sulla fascia destra, al pari di Lisi su quella mancina. In mezzo al campo la sensazione è che ci sarà spazio per la coppia Torrasi-Iannoni (entrambi diffidati) insieme a Kouan. A chi, invece, le chiavi dell’attacco? Vazquez ha conquistato una maglia dopo l’ottima prestazione con l’Olbia, il rebus è sul compagno. In tre si candidano: Seghetti parte favorito, ma c’è anche Matos al rientro dalla squalifica e, più defilato, Ricci. Per l’ex di turno, Sylla, invece, dovrebbe scattare la panchina.