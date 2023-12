Perugia a tre punte. Biancorossi all’attacco con il baby Seghetti . Kouan, posto a rischio

Il Perugia alla fine dovrà rinunciare a Vazquez anche per la partita con la Vis Pesaro. L’attaccante anche ieri ha disertato l’allenamento e a questo punto difficilmente darà la sua disponibilità per il match di domani. A rischio, stando così le cose, anche la panchina. Matos, invece, ha smaltito l’influenza ma Francesco Baldini sta lavorando a una soluzione, almeno in partenza, senza l’attaccante brasiliano che potrebbe tornare utile in corsa. Di sicuro il Perugia, che scenderà in campo un giorno dopo il Cesena, e subito dopo la fine della gara con la Torres, contro la Vis Pesaro avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria. L’allenatore biancorosso sceglierà di affrontare la squadra marchigiana con il tridente, come nell’ultima partita con l’Olbia. Le scelte sono abbastanza obbligate in attacco, mentre a centrocampo ci saranno esclusioni, anche importanti, vista l’abbondanza nel reparto. E anche visto il rientro in mediana di Iannoni che ha scontato il turno di squalifica. In difesa, il primo ballottaggio è sulla fascia sinistra, perché a destra con Paz che è rientrato solo a metà settimana, dovrebbe giocare Mezzoni. Sulla corsia mancina, invece, Bozzolan e Cancellieri si giocano il posto fino all’ultimo. Al centro del pacchetto arretrato Baldini dovrebbe confermare la coppia Vulikic-Angella con Dell’Orco che ormai scalpita per rientrare e che l’allenatore del Grifo potrebbe impiegare in corsa per dargli minuti sulle gambe dopo il lungo stop.

Capitolo centrocampo. E qui i ballottaggi non mancano, anche se la sensazione è che Kouan partirà dalla panchina anche in occasione del match con la Vis Pesaro. L’idea di Baldini potrebbe essere quella di schierare Bartolomei al centro, con Iannoni al rientro e con Santoro schierato da mezzala. Anche se l’ultimo allenamento sarà decisivo per compiere le scelte definitive. In attacco, invece, le scelte sono obbligate: stavolta, senza Matos almeno dal primo minuto, Baldini potrà schierare subito Seghetti al centro dell’attacco con Ricci sulla destra e con Lisi confermato sulla corsi