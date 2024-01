Perugia, altra gara stessa emergenza: "Sarà una prova per crescere ancora"

Pronte nuove soluzioni, senza paura, con il coraggio di prendersi qualche rischio, come nelle ultime sfide. Un atteggiamento che ha dato risultati e che Alessandro Formisano spera possa premiare anche oggi nella difficile trasferta di Pontedera. "Se si considera la vigilia del campionato, il Pontedera può essere considerato una sorpresa, ma non lo sono per come giocano – spiega l’allenatore biancorosso alla vigilia – Hanno fatto un percorso strepitoso, contano giocatori forti in prestito da società importanti. Anche i nuovi, Peli e Ganz sono forti, Peli, tra l’altro, ci ha già segnato contro con l’Ancona".

Formisano non è geloso, però, del mercato altrui.

"È vero che ho una lunga lista di giocatori indisponibili ma ho una lista ancora più lunga di giocatori che hanno avuto esperienze con me in Primavera, crediamo nel loro percorso. Sento la possibilità di acquisti, ma dimentichiamo che in rosa abbiamo giocatori importanti, dobbiamo dargli tempo per crescere e queste settimane così possono essere giuste per farlo".

E sulla gara, il tecnico spiega.

"Sarà l’occasione per mettere dentro qualcosa di nuovo: dal momento in cui si hanno tanti indisponibili, si è stimolati nel trovare nuove soluzioni. Ci saranno dei cambiamenti, non giocheremo come contro Spal".

A proposito di Spal e di cartellini gialli.

"Abbiamo subito tre fratture. Ci sono stati interventi molto ruvidi che abbiamo pagato a caro prezzo ma tornare sull’arbitraggio non ha senso. Ci voleva maggiore attenzione ai cartellini, parlo non solo per noi".

A Pontedera sarà una prova di maturità?

"Lo sono tutte le partite. Più che maturità, saremo chiamati ad un’ulteriore prova di crescita. Ogni partita ci permette di migliorare, lo sarà anche stavolta contro una squadra che ha idee simili alle nostre".

Saranno quasi 400 i tifosi biancorossi che oggi spingeranno il Grifo a Pontedera.