Perugia, arriva il Rimini. Formisano: "Con questo gruppo proveremo a raggiungere un sogno»

Si tira una linea. Mercato chiuso, gruppo definito, squadra scelta, nessuno scontento. Il Perugia è pronto per continuare la sua corsa. A tutto gas, come nelle ultime quattro partite. A partire da oggi nella sfida con il Rimini, al Curi, alle 18,30. "Si è chiusa una parentesi lunga, ci siamo guardati in faccia, siamo questi da qui alla fine. Non siamo corti in difesa, abbiamo giovani validi e poi la conferma di Dell’Orco è per noi un valore aggiunto e quindi siamo a posto così", spiega Alessandro Formisano alla vigilia della partita. Non pesa l’uscita di scena di Santoro. "Dall’inizio sono stato molto chiaro: per questo nostro viaggio, per raggiungere un sogno, servono persone focalizzate sul viaggio, persone che vogliono raggiungerlo. Santoro ambiva a qualcosa di diverso. Io penso a chi, con forza, è rimasto per raggiungere obiettivo. Ci sono giocatori che hanno creduto in un’idea, questo è più importante di chi ha scelto di inseguire un altro sogno, lecito sì, ma io mi tengo stretto chi è rimasto". Oggi il Perugia è impegnato contro il Rimini, squadra in forma. "Affrontiamo una squadra importante e ben allenata. Esprime un gioco interessante. Ho visto le due partite che il Perugia ha giocato conto il Rimini (in campionato e Coppa, ndr), ma vedremo una gara diversa. L’acuto che hanno avuto con la Torres è stato importante, venivano da due sconfitte e hanno scelto di cambiare qualcosa sfruttando le ripartenze. Verranno qui a fare una partita gagliarda. In settimana ho alzato l’asticella. Nei ragazzi c’è voglia, i passi falsi ci saranno ma non ci saranno mai dal punto di vista della prestazione". Dopo quattro vittorie cosa occorre fare per mantenere alta la concentrazione? "Io alzo sempre l’asticella _ spiega ancora Formisano _ Perché dobbiamo limare i dettagli e perché ogni avversario ti può mettere in difficoltà. Così come noi possiamo mettere in difficoltà chiunque". Sulla coppia Sylla–Seghetti: "Sono in crescita grazie al lavoro settimanale che fanno. L’intesa crescerà con il passare delle partite". Ed infine un pensiero per Santopadre dopo la scomparsa della madre: "Un forte abbraccio al nostro presidente, non sono stati giorni facili, sono sicuro che io ed i giocatori riusciremo a dare il nostro supporto". Prima della partita verrà osservato un minuto di raccoglimento e la squadra giocherà col lutto al braccio.