Perugia, Baldini si affida ancora a Morichelli. In attacco Vazquez si è meritato la conferma

Dopo aver superato la prima sconfitta in campionato, ad Ancona, con il successo sul Gubbio, il Perugia vuole riprendere il suo cammino importante fuori casa. Ci proverà a Pineto, nel piccolo impianto che sarà inaugurato proprio contro il Perugia. E se è vero gli abruzzesi hanno fino ad ora marciato a grande ritmo "in casa", il rendimento lo hanno ottenuto allo stadio Adriatico di Pescara. Quindi anche per il Pineto quella di domani sarà una novità. Francesco Baldini ieri ha lavorato al Curi, ha messo a punto i dettagli, oggi, nella rifinitura, tirerà le somme e farà le sue scelte. In difesa potrebbe toccare ancora a Morichelli: dopo la buona prestazione con il Gubbio, l’allenatore può rinunciare con meno patemi ad Angella. Il capitano, infatti, dopo aver disertato la gara con la squadra di Braglia, potrebbe saltare anche il prossimo appuntamento contro la formazione neo promossa che ha messo insieme 20 punti. I dubbi di Baldini sembrano essere soprattutto in difesa, oltre alla zona centrale, che con molta probabilità sarà occupata da Vulikic e Morichelli, i ballottaggi sono sulle fasce, con Mezzoni e Cancellieri, protagonisti contro il Gubbio, che potrebbero confermare il posto. Non dovrebbero invece esserci novità sul modulo: il Perugia ha trovato il suo equilibrio, soprattutto i suoi risultati migliori con i tre centrocampisti, il trequartista e la coppia di attaccanti. E allora, anche contro il Pineto scatterà la conferma di Bartolomei davanti alla difesa con Kouan e Iannoni a supporto. Sulla trequarti, spazio a Santoro che agirà alle spalle della coppia d’attacco. A chi il compito di scardinare la difesa del Pineto che nelle sfide casalinghe ha subito appena due reti in sei incontri (con nove realizzati)? Di sicuro ci sarà Vazquez, autore della rete vittoria con il Gubbio. Accanto Seghetti parte favorito su Cudrig. Oggi, prima della partenza, Baldini scioglierà gli ultimi dubbi.