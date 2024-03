Perugia, caccia al tris. Il Grifo oggi a Chiavari oggi tenta l’assalto alla terza posizione

di

Poche ore per raccogliere le idee e le forze. Il Perugia di Formisano, dopo il successo con la Recanatese di sabato sera, è già pronta per un nuovo turno di campionato, oggi alle 18,30 al Comunale di Chiavari contro l’Entella. Con il successo dell’ultima giornata (il secondo consecutivo dopo i tre punti al Curi con la Juventus Next Gen) i biancorossi hanno accorciato le distanze sulla Carrarese, oggi il terzo posto dista un punto, mentre la quinta, il Gubbio, è lontana 4 punti. Uno sguardo alla giornata di campionato e sale l’appetito: la Carrarese riceve il Cesena, squadra che, nonostante il vantaggio di fatto incolmabile, continua la sua marcia in casa e fuori. Il Perugia può approfittare del turno, sulla carta, più favorevole, per tentare l’aggancio o il sorpasso. I numeri dicono che la squadra di Formisano è tra le più in forma del nuovo anno con ben sette vittorie in dieci partite (le stesse dell’intero girone di andata), 22 i punti conquistati che valgono il secondo posto alle spalle del Cesena che ne ha messi insieme 28. In sei circostanze il Perugia non ha subito gol. Insomma, anche se non sono mancati i momenti di pausa all’interno delle partite, i numeri dicono che i biancorossi di Formisano possono osare contro l’Entella che nelle ultime nove gare non ha mai vinto, anche se ha fermato sette avversarie: 7 sono i pareggi e due le sconfitte. Per la sfida contro la squadra ligure, Formisano non avrà a disposizione Lewis (che si è fermato durante la gara con la Recanatese), Dell’Orco, Vulikic e Bartolomei (ai box per un colpo subito in allenamento). Di sicuro ci saranno diverse novità rispetto alla formazione iniziale proposta con i marchigiani, con qualche problemino in difesa. Formisano dovrebbe proporre Angella al centro del pacchetto arretrato, Mezzoni sarà chiamato agli straordinari, Souare completerà il reparto. Ballottaggi anche a centrocampo, ma sulla destra tornerà Paz che sabato ha giocato solo uno spezzone di gara, mentre a sinistra ci sarà, con molta probabilità, spazio per Lisi. Più dubbi per la zona centrale della mediana: Iannoni e Torrasi dovrebbero partire dall’inizio, ma scalpita anche Kouan che potrebbe essere impiegato alle spalle degli attaccanti. La maglia potrebbe giocarsela con Agosti. In attacco, invece, Formisano non dovrebbe avere dubbi: Sylla e Seghetti sono la coppia del primo minuto. Per Vazquez potrebbe esserci uno spezzone di match.