Perugia, c’è un derby da non sbagliare. Formisano mette fantasia all’"undici"

È una partita da non fallire. Sul piatto ci sono tre punti per tentare ancora l’assalto al titolo di "miglior quarta", per cancellare la brutta prestazione contro la Vis Pesaro, per preparare al meglio gli spareggi. E poi perché con l’Arezzo si tratta di un derby, di una gara sentita, con precedenti che pendono dalla parte biancorossa. Alessandro Formisano può contare su tutto il gruppo a disposizione, con qualche acciacco lieve da gestire e con i diffidati che sicuramente non scenderanno in campo tra otto giorni a Cesena. I calciatori in bilico, a rischio cartellino giallo, sono Paz, Torrasi, Iannoni e Cancellieri: l’esterno, al di là della diffida, è in dubbio anche per la partita di domani. Formisano potrebbe valutare di impiegarlo magari in corsa per evitare un lungo stop, visto che a Cesena non verrà impiegato e i play off inizieranno il 7 maggio. Torrasi e Iannoni saranno sicuramente in campo domani contro l’Arezzo, ma insieme a chi? Formisano sta pensando di portare un po’ di vivacità al Perugia. Mancano i gol, soprattutto degli attaccanti. A corto di occasioni, il Grifo deve cercare di essere più incisivo dalla trequarti in su. E allora, perché non tentare la carta del doppio trequartista dietro la punta? L’allenatore del Perugia sta valutando l’ipotesi di schierare Matos e Ricci (uscito prima dall’allenamento per precauzione) alle spalle dell’attaccante che sarà Vazquez. L’alternativa potrebbe invece essere il tridente, con Ricci a destra e Lisi spostato in attacco, con l’inserimento di Bozzolan in mediana. Di certo c’è che contro l’Arezzo ci sarà una versione più offensiva del Grifo. Passo indietro, in difesa: certo l’impiego dal primo minuto di Dell’Orco sul centro-sinistra, in mezzo spazio per Vulikic, con Lewis sul centro-destra. Sulla fascia destra, invece, favorito Mezzoni su Paz in avvio, con Lisi sulla corsia opposta. In mediana Iannoni e Torrasi e in attacco l’ipotesi che potrebbe aver convinto di più Formisano è quella con Ricci e Matos alle spalle di Vazquez. Fantasia e tecnica per ridare luce ad un Perugia in ombra.