"Perugia: Convocati 26 giocatori per il ritiro a Cascia, Formisano al lavoro con la squadra" Il tecnico Formisano ha convocato 26 giocatori per il ritiro di Cascia. La squadra si allenerà a porte aperte nei prossimi giorni prima del rientro a Perugia. Seghetti e Angela in differenziato, Adamonis senza problemi.