Perugia, due nuovi acquisti per Formisano . Bozzolan e Vazquez finalmente in campo

Due nuovi acquisti per Alessandro Formisano. Magari anche tre, visto che a Pian di Massiano da ieri c’è un giovane attaccante in prova che potrebbe tornare utile alla prima squadra e alla Primavera. Le certezze sono rappresentate da Bozzolan e Vazquez. L’esterno del Milan, infatti, è uscito di scena dopo la vittoria, nella prima giornata di ritorno, con la Lucchese. Un infortunio alla spalla che lo ha costretto a restare fuori per quasi due mesi. Da questa settimana, Bozzolan torna disposizione e Formisano potrà valutarlo, sia per la fascia sinistra e all’occorrenza anche in difesa. Un innesto importante per l’allenatore, visto il rendimento di Bozzolan nella prima parte della stagione e visto anche il tour de force della prossima settimana con tre gare in una settimana. Dal centrocampo all’attacco, finalmente Vazquez: il calvario del centravanti ex Gubbio è stato molto più lungo. Vazquez, infatti, è uscito dai radar a fine novembre per un infortunio muscolare serio. Dopo un lungo percorso, l’attaccante è finalmente tornato in gruppo e potrà essere a disposizione di Formisano che con Vazquez può valutare anche soluzioni differenti per il reparto offensivo. La settimana, iniziata con la ripresa di ieri pomeriggio, ha portato un’altra buona notizia, il ritorno in campo di Angella. Il capitano ha smaltito il suo fastidio e Formisano potrà sopperire all’assenza di Dell’Orco. Già, perché il centrale, uscito prima nella gara con la Juventus Next Gen, dovrà saltare la gara di sabato con la Recanatese e, con molta probabilità, il match a Chiavari con l’Entella. Alla ripresa di ieri, allenamento a pieno ritmo anche per Ricci (assente nell’ultima gara) e Kouan (che ha scontato la squalifica) e in campo anche un giovane attaccante francese Allan Badirou, classe 2005, che sarà valutato da Formisano e dal suo staff. Si tratta di un centravanti di struttura che resterà a Pian di Massiano per tre giorni e potrebbe restare, intanto, per aggregarsi con la Primavera.