Perugia, ecco le nuove date dei playoff. Il debutto al "Curi" slitta a sabato 11 maggio

Inizia un nuovo campionato. Il Perugia, dopo aver chiuso al quarto posto la stagione regolare, ha un’altra opportunità per riprendersi la serie B. La strada è lunga e passa dai playoff. Il percorso del Grifo di Alessandro Formisano, allenatore fresco di rinnovo, avrà inizio con quattro giorni di ritardo: i biancorossi non debutteranno negli spareggi promozione il 7 maggio, ma bensì sabato 11. La Lega Pro ieri ha infatti fatto sapere in una nota che "i membri del Consiglio Direttivo hanno stabilito che i playoff 2024 avranno inizio il martedì 7. Questo per permettere la corretta attesa del giudizio su un ricorso di un club pendente al collegio di Garanzia del Coni". Il riferimento è al ricorso del Taranto contro la penalizzazione di 4 punti: il club pugliese è quinto nel suo girone a quota 62 e, se venisse annullata la penalizzazione, aggancerebbe Benevento e Avellino al secondo posto.

Il Perugia, dopo la sconfitta contro la capolista Cesena nell’ultima di campionato, tornerà in campo nel secondo turno a gironi contro la peggior classificata delle squadre qualificate dopo il primo turno. Si giocherà al "Curi" e sarà una partita secca. Formisano è fiducioso: "Daremo tutto per vincere i playoff con la consapevolezza che c’è da fare sul serio", ha detto. Occhio alle avversarie. Al Grifo toccherà il Rimini se dovesse battere il Gubbio; il Pontedera se dovesse avere la meglio sul Pescara (e vittoria dei rossoblù di Braglia) o la vincente tra Juventus Next Gen e Arezzo se passano Gubbio e Pescara.

Questo il nuovo calendario.

Fase play-off girone. Primo turno 7 maggio. Secondo turno 11 maggio (debutta il Grifo).

Fase play-off nazionale. Primo turno andata 14 maggio, ritorno 18 maggio. Secondo turno andata 21 maggio, ritorno 25.

Final four. Semifinali andata 28 maggio, ritorno 2 giugno.

La finale di andata si giocherà il 5 giugno, mentre il ritorno è in programma il 9 giugno.