Perugia, fari sul mercato. Lewis: ora c’è l’offerta. Caso-Santoro, il club non intende svendere

Con il primo acquisto della sessione invernale il Perugia ha fatto un ottimo affare. Se il buongiorno si vede dal mattino, il senegalese Sylla potrà essere molto utile alla causa biancorossa. L’attaccante è stato prelevato dalla Vis Pesaro per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai centomila euro, si è presentato alla prima giornata da grifone con due assist e un gol. Ora la speranza è che anche le altre operazioni in agenda abbiano lo stesso ritorno. Il Perugia si sta muovendo anche per la difesa: da qualche giorno a Pian di Massiano Formisano sta vedendo all’opera il centrale olandese Noah Lewis, 23 anni, e le sensazioni sono positive. Il Perugia ha quindi formulato l’offerta al giocatore, alto 194 centimetri, che vanta già esperienze (viene dalla prima divisione irlandese, ha esordito in Conference League e giocato con le formazioni Under 21 di Willem II e Feyenoord). Se le parti troveranno l’accordo, Lewis sarà presto biancorosso.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, resta sul taccuino di Jacopo Giugliarelli anche il centravanti del Cittadella Andrea Magrassi, in uscita ma in attesa di una soluzione in serie B.

E poi ci sono anche le questioni delicate in uscita. Simone Santoro domenica è rimasto in panchina, il giocatore ha già espresso la sua volontà di tornare in B, inoltre la nuova soluzione tattica proposta da Formisano potrebbe non favorirlo. Tra il dire e il fare però ci sono le offerte che latitano. O meglio chiamate a Pian di Massiano non mancano, ma manca la proposta economica che il Perugia reputa valida. Certo è che restare in biancorosso con poco spazio (e poche motivazioni) potrebbe abbassare il valore del calciatore. Il Perugia deve trovare una soluzione: alla porta avrebbero bussato l’Ascoli degli ex Giannitti e Castori, il Cosenza e il Sud Tirol.

Sempre a centrocampo, la Reggiana avrebbe fatto un sondaggio per Kouan, ma deve prima lavorare in uscita per, eventualmente, affondare il colpo.

Il Perugia potrebbe fare cassa in questa sessione di calciomercato con Filippo Ranocchia, di proprietà della Juventus oggi in prestito all’Empoli. Al club biancorosso sarebbe rimasta una quota residua sulla cessione del calciatore che è a un passo dal Palermo. Il club rosanero lo acquisterebbe dalla Juventus per 3,5 milioni di euro.