Il Perugia vince il derby col Gubbio: il gol di Vazquez decide la sfida

Perugia, 12 novembre 2023 – Alla fine la spunta il Perugia. Il derby umbro di Serie C lo decide l’ex di giornata Vazquez, che con un’incornata regala partita e tre punti ai biancorossi, al termine di un match combattuto, che il Perugia ha saputo gestire con esperienza e qualità, mentre il Gubbio dimostra ancora evidenti lacune in fase di finalizzazione.

Baldini prosegue sulla scia del 4-3-1-2, con Santoro alle spalle del tandem formato da Seghetti e dall’ex Vazquez. Braglia risponde con il 3-4-3, affidandosi al tridente Spina-Udoh-Di Massimo. Il Gubbio prova a rompere subito il ghiaccio: al 3° doppio cross prima di Spina poi di Mercadante, Adamonis va a terra senza subire fallo ma il destro di Bulevardi esce sbilenco, poi al 7° il portiere lituano sbaglia due volte, regala palla ad Udoh che, a porta sguarnita, fallisce però un comodo appoggio verso un liberissimo Di Massimo.

Al Perugia basta una sgroppata per sbloccarla, ed è quella di Cancellieri sulla sinistra che all’8° riceve sulla sinistra, crossa in mezzo per Vazquez che di testa colpisce indisturbato e piazza il pallone all’incrocio per il più classico dei gol dell’ex e per il vantaggio biancorosso.

Gli ospiti accusano il colpo e il Perugia prende coraggio. Ci prova prima Vazquez dalla distanza al 14° ma il suo destro finisce sul fondo, due minuti dopo è invece Santoro che colpisce di testa su suggerimento di Mezzoni dalla destra ma non preoccupa Vettorel.

Il Gubbio si rifà vedere intorno alla mezzora, quando Morelli serve Udoh che in area aggancia bene ma conclude alto. Al 36°, invece, il mancino ravvicinato di Spina sull’ottimo servizio di Mercati fa la barba al palo. Il primo tempo termina 1-0 per i padroni di casa, che nella seconda frazione entrano in campo con determinazione.

Al 55° proteste biancorosse per un presunto fallo su Seghetti, raddoppiato da Tozzuolo e Signorini: Scatena è vicino e fa cenno di proseguire. Braglia prova a scuotere ii suoi passando al 4-2-3-1, i rossoblù costruiscono ma faticano molto a finalizzare. Il Perugia, invece, continua ad attaccare: al 63° Kouan calcia dai 16 metri, il tiro potente sfiora la traversa.

Le emozioni del secondo tempo si contano sulle dita di una mano: ci prova Bartolomei da punizione indiretta all’86° ma Vettorel risponde presente, poi il forcing finale del Gubbio. Di Massimo, da punizione, scalda i guantoni di Adamonis, poi all’ultimo respiro Spina calcia al volo sugli sviluppi di un corner ma sfiora la traversa. Vince il Perugia, che sale a quota 24 in classifica, mentre il Gubbio rimane a 17, scivolando al nono posto.

Il tabellino

Perugia-Gubbio 1-0

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Mezzoni, Morichelli, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan (st 50’ Acella); Santoro (st 29’ Lisi); Seghetti (st 16’ Cudrig), Vazquez (st 29’ Paz). All. Baldini. A disp. Furlan, Angella, Paz, Matos, Ricci, Torrasi, Bozzolan, Giunti, Souare.

GUBBIO (3-4-3): Vettorel; Tozzuolo (st 12’ Casolari), Signorini, Portanova; Morelli (st 34’ Frey), Mercati (st 1’ Corsinelli), Bulevardi (st 34’ Montevago), Mercadante (st 1’ Rosaia); Di Massimo, Udoh, Spina. All. Braglia. A disp. Greco, Dimarco, Guerrini, Pirrello, Brogni, Di Gianni.

Arbitro: Scatena di Avezzano (Porcheddu-Zanellati)

Marcatori: pt 8’ Vazquez.

Note: corner 5-5; ammoniti: Morichelli, Mercati, Vulikic, Iannoni, Baldini, Signorini, Kouan, Braglia, Frey; espulso Baldini al 30’ st; recupero pt 2’; st 6’.