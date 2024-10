Settore giovanile. Le squadre Under fanno l’en plein. Blitz del team di Gatti col Pineto

PERUGIA - En plein per le squadre del settore giovanile biancorosso. Vittoria convincente per il Perugia Under 17 che vince 4-0 contro il Pineto. Il vantaggio arriva nel finale del primo tempo con Vanni che segna sugli sviluppi di una rimessa laterale. Ad inizio secondo tempo Olimpieri sigla il raddoppio. Il 3-0 è di Fiorentin con un colpo di testa e nel finale Peruzzi chiude i conti con un bel gol dalla distanza.

PERUGIA UNDER 17: Strappini, D’ovidio (30’ st Cantalino), Bartolini (30’ st Chiodini), Olimpieri (30’ st Brunori), Cesarini, Merico (13’ st Fiorentini), Peruzzi, Forti (18’ st Mechelli), Vanni (13’ st Agnissan), Ciani (30’ st Condac). A disp: Vinti, Pepe. All: Michele Gatti

Successo anche per i biancorossi dell’Under 16 che vincono 3-1 contro il Pineto ottenendo così la seconda vittoria consecutiva in casa. La partita si mette subito bene con un bellissimo goal su calcio di punizione del difensore centrale Santillo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Alunno. A dieci minuti dalla fine il Pineto accorcia le distanze. Ci pensa Crescentini a chiuderla superando il portiere con un pallonetto per il definitivo 3-1.

PERUGIA UNDER 16: Cataldo, Rosati (26’ st Pelli), Auricchio, Pierangelini, Santillo, Bendini ( 26’ st Seppoloni), Raffaelli, Bosi, Castroreale (38’ st Crescentini), Alunno, Pascucci (38’ st Lalleroni). A disp: Barbanera, Crescentini, Tardani, Ciappi, Pelli, Ragni, Lalleroni, Seppoloni, Sabatino All: Pierpaolo Anelli

L’ Under 15 invece batte 2-1 il Pineto ottenendo la quarta vittoria nelle prime cinque gara di campionato. Apre le marcature Piazza. Dopo soli tre minuti raddoppia Marinelli. Il Perugia mantiene il vantaggio anche nella ripresa, nonostante il gol del Pineto con Sagnelli.

PERUGIA UNDER 15: Arcioni, Bisonni, Brunori, Burrini, Minestrini (40’ st Porcu) , Marinelli (10’ st Corinaldesi), Cirillo (25’ st Galeotti), Chierico (10’ st Ferdinandi), Checcarelli (10’ st Puglisi), Citernesi (25’ st Galardini), Piazza. A disp: Organai, Porcu, Galeotti, Cecconi, Galardini, Puglisi, Cicioni, Ferdinandi, Corinaldesi. All: Lanterna Filippo.