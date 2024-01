Perugia, il giorno di Lewis. Oggi la firma del difensore. La Salernitana rivuole Iannoni ma il Grifo dice no e rilancia

Il giorno di Noah Lewis è arrivato. Il Perugia e il difensore olandese oggi metteranno nero su bianco. Il calciatore, arrivato in prova la scorsa settimana, ha convinto il tecnico Formisano e Jacopo Giugliarelli e da oggi sarà un nuovo grifone. Il difensore centrale olandese classe 2000, alto 1,94 si è svincolato dagli irlandesi del St Patrick’s (nella stagione scorsa 18 gare nella Premiere League irlandese con 2 gol e 1 assist). Scuola Feyenoord, ha un passato recente con le maglie di Willem II Under 21, Feyenoord Under 21 e Dordrecht, con cui ha messo insieme parecchie partite nella Erste Divisie, la B olandese. Per il Perugia è pronto. E con Lewis il club di Santopadre mette a segno la seconda operazione nella prima settimana del mercato di riparazione, dopo quella di Sylla. La speranza è anche anche per Lewis ci possa essere un debutto così importante.

Il cambio di modulo, con la difesa a tre, imponeva un intervento nel reparto arretrato per evitare di trovarsi scoperti in difesa. Quella di Lewis, al pari dell’operazione-Sylla, è un intervento mirato e obbligatorio.

E poi ci sono le questioni spinose. Intanto il Perugia è al lavoro per trovare una soluzione per Simone Santoro: il centrocampista è a caccia della serie B, il Perugia è disposto ad accontentarlo ma non a scendere di prezzo. A meno che il club non decida, per evitare di svalutarlo, di cederlo in prestito in serie B e poi magari vendere il cartellino a fine stagione. Soluzione che il Perugia potrebbe semmai valutare solo a fine mercato se non dovessero arrivare offerte adeguate. E poi c’è il caso-Iannoni, che per il Perugia però non rappresenta un problema. La Salernitana, infatti, come riporta salernitananews.it potrebbe tornare all’assalto di Iannoni che è in prestito in biancorosso fino alla fine della stagione. L’ex biancorosso Walter Sabatini tornato a Salerno è un noto estimatore di Edoardo Iannoni. "Avrei riportato volentieri Iannoni dall’Ancona. Ci avrebbe fatto molto comodo per tecnica e corsa, ma non siamo riusciti ad accordarci con la società”, disse Sabatini alla fine del mercato invernale del 2022. Ora il dirigente umbro potrebbe riprovarci con il Perugia ma il club teme la richiesta di indennizzo del Grifo. C’è di più, invece, perché il Perugia è intenzionato, a giugno, a esercitare il diritto di riscatto. Per il Grifo, Iannoni, rappresenta il presente e il futuro.