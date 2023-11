Perugia in forte crescita. Il trequartista funziona e vince sul tridente. Adamonis ko: ha la febbre

Il Perugia è talmente concentrato sul prossimo appuntamento di campionato che non può lasciarsi condizionare dagli incidenti di percorso. Che non mancano. Già, perché Adamonis è rimasto a casa per l’influenza che ha colpito anche Bezziccheri. Una febbre che potrebbe lasciare strascichi o che potrebbe non passare nelle prossime ore. Già oggi, due giorni prima della partita con l’Ancona, Baldini dovrà fare il punto della situazione su chi difenderà i pali del Grifo. Furlan, che ha sostituito bene il portiere della Lazio durante la lunga squalifica, si prepara a rimettere i guanti. Allarme rientrato per Alessandro Seghetti: l’attaccante alle prese con un lieve affaticamento, ieri pomeriggio ha poi svolto un allenamento leggero, ma che lascia ben sperare. Oggi ol giocatore è atteso nella seduta in agenda stamattina. La buona notizia invece è quella legata a Dell’Orco che si è rivisto in campo. Non sarà questione di pochi giorni, ma tra un paio di settimane Baldini confida di averlo nuovamente a disposizione.

Intanto c’è un presente che chiama e una soluzione che sembra sempre più prendere corpo, quella del trequartista che vince sul tridente. Con il rientro a pieno ritmo di Santoro, Francesco Baldini ha cercato una soluzione che non toccasse equilibri a centrocampo esistenti e che al tempo stesso esaltasse le qualità del giocatore. E la soluzione del trequartista ha premiato. Più di quanto ultimamente premiasse il tridente, in quanto a occasioni da gol ed equilibrio in fase difensiva.

Questo non vuol dire che la soluzione con i due esterni e la punta centrale se ne andrà in pensione, perché è un modulo rodato che può tornare utile in corsa e magari, se l’avversario si presterà, anche all’inizio. Ma la bilancia, allo stato attuale, pare premiare il "suggeritore".

Cinque le partite con il trequartista schierato in avvio, con uno score di quattro vittorie e un pareggio. Nelle altre sei gare con il tridente i biancorossi hanno messo insieme una vittoria e cinque pareggi. Sarà la settimana di lavoro, poi, che determinerà gli interpreti, anche perché in queste sei occasioni la coppia d’attacco è quasi sempre cambiata.