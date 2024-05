Perugia, la difesa si salva. Ma il futuro è da scrivere

Il Perugia ha chiuso la stagione con la terza miglior difesa, con 35 reti subite, con cinque rimediate in 90 minuti in casa dell’Entella. Contrariamente all’attacco (i biancorossi hanno chiuso con 44 gol nella zona bassa della speciale graduatoria) i numeri della difesa sono incoraggianti per gettare le basi per il futuro. Sulla carta i giocatori che hanno ben figurato sono tutti di proprietà: Vulikic, Dell’Orco e Lewis hanno il contratto fino al 2026, anche Angella (che ha avuto meno spazio) è legato ancora per un anno. Ma per varie ragioni, il loro futuro è incerto. Lewis è arrivato da svincolato, ha disputato una stagione di alto livello per la categoria, ha dichiarato che vorrebbe cambiare palcoscenico con la maglia biancorossa, ha attirato le attenzioni di qualche club ma il Perugia, salvo offerte straordinarie, potrebbe confermarlo al centro del pacchetto arretrato. Dell’Orco è tra i giocatori con il contratto più importante, a gennaio è stato vicino al Brescia e in estate potrebbero tornare alla carica club di serie B. Il Perugia vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e il futuro di Dell’Orco è più altrove che in biancorosso. E poi c’è Stipe Vulikic: il difensore, salvo qualche giornata storta, ha disputato un campionato discreto e pare che abbia avuto qualche chiamata dalla serie B. Il Perugia, in caso di offerte, potrebbe accontentarlo. E così, dal portiere al pacchetto arretrato potrebbe esserci una nuova rivoluzione.

Francesca Mencacci