Perugia, la gara dell’ex. Vazquez sfida il Gubbio in coppia con Seghetti. Le scelte di Baldini

Domani toccherà a Federico Vazquez una maglia in attacco. Francesco Baldini lo ha lasciato a casa, insieme ad altri titolari, in occasione del match di Coppa Italia in vista della sfida di campionato con il Gubbio. L’attaccante è l’ex per eccellenza, qualche mese fa vestiva la maglia rossoblù, a fine luglio aveva rinnovato il contratto con la società, a fine agosto aveva avuto una chiamata dal Taranto, ma il Gubbio aveva deciso di non lasciarlo andare. Poi il Perugia, che ha beneficiato di una settimana in più di calciomercato, a inizio settembre ha convinto il giocatore, e il Gubbio, a vestire la maglia biancorossa. Sette giorni dopo la prima rete, in casa della Spal, poi la seconda, sempre in trasferta, in casa della Juventus Next Gen, su rigore.

Domani sfiderà la sua ex squadra, nella stagione passata ha indossato la maglia rossoblù 41 volte, realizzato otto reti e confezionato 5 assist. Ora Vazquez vuol ripetersi anche col Grifo, magari tornando al gol proprio sotto i riflettori del Curi.

Ma al di là dell’attaccante, quali saranno le scelte di Baldini per tornare alla vittoria dopo l’amaro stop di Ancona? L’allenatore biancorosso ha avuto buone indicazioni da Gabriele Angella: il capitano che aveva chiuso la gara non al meglio al "Del Conero" ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e darà la sua disponibilità. In porta, dopo la parentesi Abibi in Coppa, ci sarà Adamonis, in difesa certo l’impiego di Bozzolan a sinistra, anche se Cancellieri, a Rimini, ha meritato i complimenti di Baldini. Sulla destra, invece, molto probabile l’impiego di Paz, mentre al centro del reparto, spazio a Vulikic e Angella. Buone risposte sono arrivare dalle "alternative" Souare (soprattutto) e Morichelli.

In mezzo al campo, invece, ci sarà Bartolomei, con lui Kouan e Iannoni, che a Rimini ha giocato un tempo. E in attacco? Baldini dovrebbe riproporre la soluzione con il trequartista che sarà Santoro, mentre in attacco la coppia formata, con molta probabilità, da Vazquez e Seghetti. Il giovane attaccante, capocannoniere del Perugia, non ha partecipato alla trasferta di Rimini, per prepararsi al meglio alla gara di domani sera. Oggi l’ultima seduta, Baldini avrà finalmente il gruppo al completo e potrà farsi un’idea più chiara delle condizioni psico-fisiche dei suoi.