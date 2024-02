Perugia, la grande occasione: "Voglio serenità e concentrazione"

È una gara che può dare la svolta. Il Perugia a Sassari contro la Torres ha l’opportunità di scalare la classifica e recuperare terreno dai sardi, secondi in classifica che oggi viaggiano con sette punti di vantaggio.

Ma Alessandro Formisano sceglie di non caricare troppo l’appuntamento contro la squadra di Greco. "Serenità e concentrazione – chiede l’allenatore biancorosso alla vigilia del confronto – faremo di tutto per portare a casa l’intero bottino, ma a questo punto del percorso nulla è definitivo, non dobbiamo sentire il peso della gara, sarà una partita come le altre, valgono tutte tre punti. La sfida arriva in un momento che ci serve per la nostra crescita".

Nel girone di ritorno la Torres ha vinto tre volte ed è caduta quattro.

"Bisogna fare una distinzione tra le prestazioni ed i risultati. In termini di prestazione ha lasciato qualcosa in alcuni momenti contro Carrarese e Juve ma contro il Sestri aveva fatto bene. Troveremo una squadra importante, allenata bene".

Il Perugia di Formisano dovrà essere sì concentrato ma non dovrà mancare mai il coraggio.

"Affronteremo una squadra aggressiva, dinamica, simile per alcuni principi ai nostri. Non mi aspetto però grandi differenze rispetto alle ultime uscite. Noi stiamo crescendo, siamo insieme da otto settimane, stiamo migliorando nell’interpretazione dei momenti del match. Quando di fronte c’è una formazione che aggredisce, dobbiamo rispondere facendo altrettanto ma con ancora maggiore forza. Dobbiamo portare avanti un percorso ed un’identità, lo abbiamo dimostrato anche con la Fermana: abbiamo avuto la pazienza di stanare l’avversario. Non sarà una partita facile, ma gli spazi che ci lasceranno dobbiamo attaccarli con forza".

I biancorossi saranno sostenuti da quasi cento sostenitori, 91 i tifosi del Grifo presenti.