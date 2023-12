Perugia, la squadra è tornata ad allenarsi. Matos resta a casa alle prese con l’influenza. Vazquez e Paz, ripresa differenziata

PERUGIA - Il Perugia, dopo il giorno di riposo, è tornato ad allenarsi in vista della prossima partita in programma domenica al Curi contro la Vis Pesaro. I biancorossi di Baldini, in attesa che il campo dell’antistadio sia completamente sistemato, continuano ad allenarsi sul campo di Ellera. Qualche assenza, alla ripresa dei lavori per il tecnico del Perugia. In campo non c’era Vazquez: l’attaccante sta recuperando dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due gare, prosegue il lavoro specifico per poter dare la sua disponibilità già domenica per la sfida casalinga. C’è ottimismo nello staff biancorosso, tra oggi e domani il giocatore è atteso in gruppo a pieno ritmo. Assente, alla ripresa anche Matos che è alle prese con un’influenza gastro-intestinale che lo ha costretto a dare forfait il primo giorno di lavoro. Anche in questo caso lo staff del Perugia confida nel rientro. A Ellera non si è visto Paz: l’esterno, autore del gol vittoria contro l’Olbia, era uscito prima dal campo ma ha già iniziato a lavorare, anche se in palestra e oggi potrebbe rientrare in gruppo. Viste le assenze, alla seduta di ripresa, erano presenti rinforzi dalla Primavera. Anche oggi è in agenda una seduta mattutina (ore 11) sul campo di Ellera.