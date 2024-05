Perugia: l’Agenzia delle Entrate dà l’ok. La palla adesso passa al tribunale

Il primo ostacolo, fondamentale, è stato superato. Sono arrivate le firme da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha dato l’ok per lo stralcio del debito della società di Massimiliano Santopadre, ha quindi firmato l’accordo di transazione per la rinegoziazione dell’esposizione debitoria del Perugia. Un accordo che taglia di netto il debito del club, che consente di alleggerire il debito accumulato dal periodo del Covid. Questo accordo, tanto atteso quanto fondamentale per il futuro, consentirà alla società di poter proseguire il suo corso con maggiore serenità e consentirà pure di avere maggiore appeal in caso di cessione.

Ma non è finita qui, per poter cantare vittoria è necessaria l’omologa da parte del tribunale competente. Un passaggio obbligatorio per poter rendere ufficiale la nuova esposizione debitoria. Si dovrà attendere qualche giorno, sicuramente il Perugia avrà il quadro definitivo entro un paio di settimane, entro metà giugno. Ma la strada pare essere segnata, in positivo.

La ristrutturazione del debito imporrà alle società un mercato cosiddetto bloccato: non dovrà mai esserci un segno meno nelle operazioni. Ci saranno prima le uscite, anche a zero, ma il risparmio di un ingaggio genera un segno positivo. E se il Perugia riuscirà a cedere calciatori dallo stipendio elevato potrà già operare in entrata. Un blocco che a Pian di Massiano è sempre stato un modo di operare. La notizia delle firme da parte dell’Agenzia delle Entrate stuzzica i potenziali acquirenti, come Claudio Sciurpa che aspetta di incontrare il presidente Santopadre dopo il faccia a faccia di un mese fa. Ma a Pian di Massiano la linea pare essere differente: prima di valutare le offerte, si attende che tutto venga definito. Che anche il tribunale dia il via libera.