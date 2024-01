Perugia-Lucchese 3-0, rossoneri fermi al palo

Perugia, 7 gennaio 2023 - Inizia con una sconfitta il nuovo anno della Lucchese. Una Lucchese incerottata affronta il temibile Perugia. Gorgone è costretto a ridisegnare la difesa per le assenze di Tiritiello e Sabbione per infortunio e di Benassai e Gucher per squalifica. Debutta dal primi minuto Fazzi.

Parte bene la formazione rossonera che al 3’ con Cangianello centra il palo su cross di Alagna dalla destra. Un minuto più tardi ci prova Guadagni, ma il suo tiro è centrale. La prima occasione del Perugia arriva al 9’ con Maps che chiama Chiorra alla deviazione in angolo. Ancora i grifoni pericolosi al 13’ con Matos, che calcia a lato. La Lucchese al 17’ centra ancora una volta il palo con Yeboah, che colpisce il palo esterno. Al 24’ Yeboah sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa batte Adamonis, ma il direttore di gara annulla perché il pallone sembra uscito.

Il Perugia passa in vantaggio al 35’, con una bella rovesciata di Ricci, dopo che la formazione di Gorgone aveva perso palla a centrocampo. I rossoneri cercano subito di pareggiare e al 44’ con Rizzo Pinna su punizione ci vanno vicini, ma ancora una volta il palo nega la gioia della rete al numero sette. Si va al riposo con la Lucchese sotto di un gol e con tre pali colpiti.

Il secondo tempo inizia subito con gli umbri in avanti con Cancellieri, che calcia di poco a lato. La Lucchese si fa di nuovo avanti al 19’ con Guadagni, che però tira fuori. Al 28’ arriva il raddoppio del Perugia con Paz, che sfrutta un contropiede innescato da Formisano. Gorgone le tenta tutte e manda dentro anche e Russo Magnaghi, che appena entrato calcia fuori. L’ultima occasione è di Russo al 44’, ma la palla finisce fuori di poco. Ma in pieno recupero arriva la terza rete del Perugia con Sylla. La gara termina con la Lucchese, che nel primo tempo colpisce tre pali, ma non riesce a segnare e così il Perugia conquista tre punti, sfruttando nel migliore dei modi le occasioni avute.

Perugia Lucchese 3-0

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Vulikic, Angella, Dell’Orco; Paz, Torrasi, Kouan, Bozzolan (1’ st Cancellieri); F. Ricci (4’ st Iannoni), Matos (25’ st Cudrig); Sylla. (A disposizione Furlan, Abibi, Viti, Mezzoni, Acella, Bezziccheri, Santoro, Bartolomei, Polizzi). All. Formisano.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Fazzi, Quirini, Alagna, De Maria; Tumbarello, Cangianiello (140 st Djibril); Guadagni (26’ st Russo), Rizzo Pinna, Visconti (32’ st Magnaghi); Yeboah. (A disposizione: Coletta, Berti, Quochi, Tiritiello, Perotta, Leone, Romero, Sueva). All. Gorgone.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Reti: 35’ pt Ricci, 28’ st Paz, 48’ st Sylla.

Note: prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per Domenico Pucciarini tifoso del Perugia scomparso; ammoniti Bozzolan, Quirini, Guadagni, Tumbarello e Fazzi; recupero 1’ pt e 4’ st.