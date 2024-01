Il Perugia rialza la testa, piegata la Lucchese

Perugia, 7 gennaio 2024 – Il Perugia comincia il nuovo anno alla grande piegando la Lucchese al Curi e tornando a vincere dopo due sconfitte consecutive. Il tecnico Formisano festeggia la sua prima vittoria alla guida dei biancorossi, e si gode il nuovo acquisto Sylla che confezione due assist e un gol nel finale. La Lucchese di mister Gorgone invece mastica amaro, ha costruito occasioni nel primo tempo ma si è arresa nella ripresa. Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Mimmo Pucciarini. La squadra ha giocato con il lutto al braccio.

La prima occasione del Perugia arriva al 9’ con Matos che chiama Chiorra alla deviazione in angolo. Ancora i grifoni pericolosi al 13’ con Matos, che calcia a lato. La Lucchese al 17’ centra ancora una volta il palo con Yeboah, che colpisce il palo esterno. Al 24’ Yeboah sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa batte Adamonis, ma il direttore di gara annulla perché il pallone sembra uscito. Il Perugia passa in vantaggio al 35’, con una bella rovesciata di Ricci, dopo che la formazione di Gorgone aveva perso palla a centrocampo. I rossoneri cercano subito di pareggiare e al 44’ con Rizzo Pinna su punizione ci vanno vicini, ma ancora una volta il palo nega la gioia della rete al numero sette. Si va al riposo con la Lucchese sotto di un gol e con tre pali colpiti. Il secondo tempo inizia subito con gli umbri in avanti con Cancellieri, che calcia di poco a lato.

La Lucchese si fa di nuovo avanti al 19’ con Guadagni, che però tira fuori. Al 28’ arriva il raddoppio del Perugia con Paz, che sfrutta un contropiede innescato da Formisano. In pieno recupero arriva la terza rete del Perugia con Sylla, che festeggia nel migliore dei modi il debutto con la nuova maglia.

PERUGIA-LUCCHESE 3-0

Angella, Dell’Orco; Paz, Torrasi, Kouan, Bozzolan (1’st Cancellieri); Ricci F. (4’st Iannoni), Matos (24’st Cudrig); Sylla. A disposizione: Furlan, Abibi, Viti, Mezzoni, Acella, Bezziccheri, Santoro, Bartolomei, Polizzi. Allenatore: Alessandro Formisano Lucchese (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Quirini, Fazzi, De Maria; Tumbarello, Cangianiello (14’st Djibril); Guadagni (25’st Russo), Rizzo Pinna, Visconti (31’st Magnaghi); Yeboah. A disposizione: Coletta, Berti, Perotta, Tiritiello, Cuochi, Leone, Romero, Sueva. Allenatore: Giorgio Gorgone.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli. Assistenti: Spina di Palermo e Masciale di Molfetta.

Quarto ufficiale: Perri di Roma 1.

Marcatori: 35’pt Ricci, 27’st Paz, 47’st Sylla

Note: ammoniti Bozzolan, Quirini, Guadagni, Tumbarello, Fazzi. Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Mimmo Pucciarini. La squadra ha giocato con il lutto al braccio.

Spettatori: 3138 di cui 236 da Lucca