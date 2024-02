Perugia, mercato chiuso. Santoro e Morichelli ceduti in prestito. Dell’Orco, assalto fallito

Fuori Santoro (Modena) e Morichelli (Sorrento). Nessuna operazione in entrata. Anche se la permanenza di Dell’Orco vale quanto un acquisto. Sono stati due giorni frenetici quelli trascorsi da Jacopo Giugliarelli nel quartier generale del calciomercato a Milano. Nella notte tra mercoledì e giovedì il diesse biancorosso ha trovato l’accordo con il Modena per la cessione di Simone Santoro. Il centrocampista da questa estate aveva espresso il desiderio di tornare in serie B, le prestazioni di questa stagione, a parte qualche eccezione, sono state al di sotto dello standard. E così il Perugia ha deciso di lasciare andar via Santoro con la formula del prestito (oneroso) con diritto di riscatto fino al termine della stagione. Ieri mattina il giocatore ha preso le sue cose e messo la firma sul contratto. "A Simone l’augurio per le migliori fortune professionali", ha scritto il club biancorosso. In chiusura di mercato il Perugia ha ceduto anche il difensore Raul Morichelli al Sorrento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il pomeriggio, invece, è stato piuttosto animato dal tentativo del Brescia di accaparrarsi Cristian Dell’Orco. Le rondinelle dopo una decina di giorni di silenzio dall’incontro con il Perugia, che si era risolto con un nulla di fatto per la distanza tra domanda e offerta, sono tornate a bussare alla porta biancorossa.

Ma nonostante la pressione, l’affare non si è concluso, forse anche perché il club di Pian di Massiano non ha trovato un sostituto all’altezza. Resta il dubbio a centrocampo: con i vari giocatori fuori, Formisano ha il reparto ridotto all’osso.

Le operazioni del mercato invernale: il Perugia in entrata ha preso l’attaccante Sylla e il difensore Lewis a titolo definitivo. In uscita, invece, ha chiuso anticipatamente il prestito di Acella, ha ceduto a titolo temporaneo Santoro al Modena e Morichelli al Sorrento, mentre Furlan ha rescisso il contratto.

Ecco la rosa del tecnico Formisano fino al termine della stagione: sono 27 i grifoni, compresi alcuni giocatori che dalla Primavera saranno aggregati definitivamente in prima squadra.

Portieri: Adamonis, Abibi, Yimga. Difensori: Angella, Vulikic, Dell’Orco, Lewis, Mezzoni, Bozzolan, Cancellieri, Viti, Souare.

Centrocampisti: Paz, Lisi, Kouan, Iannoni, Bartolomei, Torrasi, Giunti, Bezziccheri. Attaccanti: Sylla, Vazquez, Matos, Seghetti, Ricci, Cudrig, Polizzi.