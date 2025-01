Perugia, Mezzoni e Angella che batosta. Speranza-Lewis: torna a fine febbraio

Le sensazioni negative del post gara trovano conferma il giorno dopo. Quello dei verdetti che arrivano dagli accertamenti. E il Perugia ripiomba nell’emergenza totale in difesa. Come se non bastasse il brutto infortunio di Riccardi, appena arrivato in biancorosso, la gara contro il Pescara lascia a terra Angella e Mezzoni. Per il difensore centrale si tratta di una lussazione alla spalla sinistra, per il terzino sinistro un problema alla caviglia. I giocatori si sono sottoposti agli accertamenti del caso: morale, un paio di mesi per rivedere Angella, circa un mese per poter contare sul terzino destro.

"A seguito degli accertamenti clinici svolti dal dottor Cirimbilli e degli esami strumentali effettuati dal dottor Giovanni Rosi, AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Francesco Mezzoni ha riportato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra – si legge nella nota della società biancorossa – . Le condizioni verranno monitorate quotidianamente. Gabriele Angella ha riportato la lussazione della spalla sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano".

Lamberto Zauli dovrà reinventare ancora il pacchetto arretrato che, allo stato attuale, conta Plaia, Amoran, Dell’Orco (tenuto a riposo con il Pescara, da valutare per la sfida sul sintetico di Rimini) e Leo che sarà impiegato, presumibilmente sulla corsia destra in assenza di Mezzoni. La società biancorossa, a una settimana dalla chiusura del mercato, non dovrebbe intervenire sul mercato per un difensore. C’è una questione di lista e anche uno spiraglio, quello legato al ritorno di Lewis. Il centrale, che ha saltato tutto il campionato, si sta allenando e, stando alle previsioni dello staff biancorosso, potrebbe tornare a disposizione a fine febbraio. Certo, c’è ancora un mese, quattro partite nelle quali al Perugia non resta che incrociare le dita. E a Zauli di trovare soluzioni per tamponare l’emergenza.