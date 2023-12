Perugia, operazione-attacco nel mirino. Seghetti resta, arriva il compagno di reparto

Il Perugia aspetta la riapertura del calciomercato per compiere il passo che è mancato nel mercato estivo: l’arrivo di un centravanti che possa completare la rosa biancorossa. Al di là di quelle che saranno le idee tattiche che vorrà mettere in pratica Formisano, il Perugia ha la priorità di intervenire davanti. L’obiettivo della società di Santopadre è quello di portare in biancorosso un giocatore che possa esaltare le qualità di Alessandro Seghetti, cinque gol all’attivo nella prima parte di stagione. Già, perché il giovane attaccante del Perugia ha già ricevuto le attenzioni di club di categoria superiore, ma per qualsiasi trattativa se ne parlerà, eventualmente, a fine stagione. Fino ad ora si parla di relazioni da parte di Sassuolo e Frosinone, ma il Perugia è convinto che Seghetti possa far vedere molto di più e far crescere quindi anche il valore del suo cartellino. Soprattutto se vicino ci sarà un giocatore di struttura che possa esaltarne le qualità.

Seghetti, però, salterà la prossima partita di campionato perché squalificato. Vazquez, invece, salterà la ripresa contro la Lucchese (e sicuramente anche quella con il Pescara) perché infortunato. Dopo aver visto all’opera la squadra senza i due contro il Cesena, il Perugia si sarebbe convinto a intervenire prima possibile per dare a Formisano un giocatore d’attacco già per la prima gara del ritorno.

Inutile aspettare ancora, il Perugia ha già tardato troppo l’operazione. Jacopo Giugliarelli ha già individuato il giocatore che potrà fare al caso del Perugia per invertire soprattutto l’ultima tendenza. Sfumata la possibilità di arrivare in testa alla classifica (al di là degli errori commessi, il Cesena viaggia ad un ritmo impressionante), il Perugia nel ritorno dovrà accelerare per poter chiudere in una posizione importante in ottica play off.