Perugia-play off, squadra in ritiro . I biancorossi andranno a Cascia

Il Perugia andrà in ritiro per preparare al meglio la prima partita dei play off. Sarà Cascia il quartier generale del Grifo in vista del primo impegno che per i biancorossi sarà sabato 11 maggio al Curi. La società di Pian di Massiano ha deciso di non lasciare nulla di intentato e quindi la prossima settimana i biancorossi si allontaneranno da Perugia per cercare la migliore concentrazione per l’appuntamento contro un avversario che sarà noto dopo il primo turno a gironi che si disputa martedì sera. La truppa biancorossa si metterà in viaggio martedì mattina e resterà all’Grand hotel Elite fino a venerdì, vigilia del primo confronto sabato al "Curi".

Una scelta, quella del ritiro, del presidente Santopadre condivisa pienamente dal tecnico Formisano che potrà avere la possibilità di stare di più insieme al gruppo e di compiere le scelte più giuste in vista della prima sfida, a eliminazione diretta, che si disputa in casa. Le sedute di allenamento, fa sapere la società biancorossa, si svolgeranno tutte a porte chiuse. Il tecnico avrà tutto il gruppo a disposizione, i diffidati sono stati risparmiati nell’ultima sfida, Torrasi ha scontato il turno di stop, mentre Paz ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo e non desta preoccupazione per il primo impegno. Qualche preoccupazione, invece, la desta Alessandro Seghetti: il giovane attaccante, che non ha partecipato alla trasferta di Cesena perché non al meglio, non ha ancora recuperato e potrebbe essere costretto a qualche giorno di stop.

Ci sarà da capire quanto importante sia il suo fastidio e di quanto tempo avrà bisogno per recuperare al meglio. La speranza è che possa dare la sua disponibilità per il primo match. I prossimi giorni saranno decisivi per avere un quadro più chiaro.