Perugia-Rimini, stasera parte l’avventura . Serve un grande Grifo per tornare a sognare

È la prima tappa di un lungo viaggio. Una missione difficile ma non impossibile che il Grifo dovrà vivere al massimo per dare un senso ad una stagione senza sussulti. Stasera il Perugia debutta nei play off promozione, un turno dopo il suo avversario, il Rimini. E mentre la formazione romagnola sbancava Gubbio, quella biancorossa era a Cascia per preparare al meglio l’appuntamento di questa sera al Curi. Sarà una sfida secca, senza supplementari e rigori, con il Grifo che ha il vantaggio del doppio risultato, perché in caso di parità sarà la squadra di Formisano a passare il turno e ad accedere alla fase nazionale, quella del doppio confronto, in casa e fuori. Non sarà un ostacolo semplice da superare, inoltre pare che la società romagnola abbia messo un importante premio promozione al gruppo che è arrivato decimo nel girone del Grifo. Il Rimini può essere definito una mina vagante, il gruppo di Troise ha dimostrato di essere squadra pericolosa, con qualche lacuna difensiva (54 le reti subite) ma con tante frecce al suo arco, soprattutto in fase offensiva. Di sicuro è il Perugia la squadra che ha più da perdere, dall’alto della sua posizione in classifica, ma il Grifo è anche la formazione che ha chiuso la stagione con tredici punti in più rispetto ai romagnoli e qualcosa vorrà dire. Formisano ha compiuto le sue scelte: sarà un Grifo duttile, a partire dalla difesa. Probabile che in campo ci siano Mezzoni, Lewis, Dell’Orco ma anche Vulikic, con Dell’Orco sulla fascia sinistra. In mediana largo a Torrasi e Iannoni, con Paz e Lisi sulle corsie esterne, più alti o più bassi a seconda di quello che proporrà l’avversario. Le scelte in attacco dovrebbero ricadere su Matos e Vazquez. Poche sorprese sugli interpreti, mentre più imprevedibile sarà l’atteggiamento. Servirà equilibrio ma anche soluzioni offensive efficaci per evitare di farsi condizionare dal doppio risultato che tanto dà ma altrettanto inganna.