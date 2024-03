Perugia, sabato il pericolo è anche "giallo" . Sei diffidati prima della gara di Carrara

Tra il Perugia e la Carrarese ci sono due punti di distacco, un turno di campionato e sei diffidati tra i biancorossi. Per Adamonis il problema è risolto: il portiere ha rimediato il "giallo" con il Gubbio e salterà la gara interna con il Pineto. La gara con il "Barbetti" ha invece allungato la lista dei giocatori in bilico e adesso Formisano si trova a fare i conti con il centrocampo e con le fasce a rischio. Paz, Lisi, Iannoni, Torrasi, insieme a Cancellieri e Matos sono in diffida. Formisano sa che per dare un senso alla partita di Carrara il Perugia deve conquistare i tre punti con il Pineto, al tempo stesso sa che per far bene contro i toscani sarebbe importante avere la rosa al completo. Le due gare, poi, sono abbastanza ravvicinate, a Carrara il Perugia giocherà giovedì prossimo, e i biancorossi non hanno un grande feeling con le trasferte in agenda a ridosso del turno precedente. L’allenatore biancorosso è alle prese con diversi dilemmi: scegliere sempre e comunque la migliore formazione a rischio di perdere qualche pedina per il big match in agenda prima di Pasqua oppure approfittare anche delle gare vicine per mettere in pratica un piccolo turn over?

Intanto Formisano tiene sotto controllo tutti i suoi giocatori. In caso di staffetta, sulle fasce l’allenatore biancorosso può pescare Cancellieri o Bozzolan sulla corsia mancina, mentre a destra ha già testato la soluzione Cudrig. In mezzo al campo, invece, potrebbe riposare Iannoni, con uno tra Giunti e Agosti che potrebbe avere una chance dal primo minuto contro il Pineto. Valutazioni saranno fatte a tutto campo, anche se solo con il successo sul Pineto (squadra che ha cinque punti di vantaggio sulla zona calda e tre di svantaggio su quella play off) sipotrà dare battaglia alla Carrarese che sabato sarà impegnata nella delicata trasferta in casa della Spal. Di certo, in difesa, Formisano risparmierà Vulikic: il centrale sta bene ma non è al meglio della condizione e quindi si prepara per la gara di Carrara.