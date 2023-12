Perugia, solo i tre punti con la Vis Pesaro : "Vincere sempre per essere protagonisti"

L’obiettivo è dichiarato: vincere per provare a ridurre le distanze dalla prima in classifica. "Poi se il Cesena farà cento punti, gli faremo i complimenti. Noi però dovremo essere pronti ad approfittare se l’avversario farà errori durante il percorso", spiega Francesco Baldini alla vigilia della gara con la Vis Pesaro.

"Abbiamo fatto una buona settimana, i ragazzi sono molto concentrati – continua Baldini – Vogliono accorciare la classifica e avvicinarsi sempre alla media di due punti a partita. Per arrivarci dobbiamo vincere tutte e tre le gare che restano alla fine del girone di andata. Ho fatto i complimenti ai ragazzi che ho utilizzato meno: da Torrasi a Lisi che non giocava da un po’. Ho parlato con tutti i centrocampisti, ho fatto capire a chi sta fuori quanto sia importante, perché alza il livello dell’allenamento. In mezzo al campo ho giocatori che mi fanno dormire sonni tranquilli. Infine abbiamo fatto una sgambata con la Primavera per dare minuti a Dell’Orco".

Oggi arriva la Vis Pesaro.

"Dovremo fare molta attenzione soprattutto all’inizio, loro partono spesso molto forte. Hanno il centravanti, Sylla, di 1,97 sul quale giocano sempre in verticale per le spizzate, non a caso hanno fatto 9 gol su 14 di testa. Dovremo essere bravi a stare corti e fare il nostro gioco. Ho allenato Tonucci a Catania, hanno giocatori di esperienza che specie in avvio sanno metterti in difficoltà. L’approccio sarà fondamentale".

A ridosso della fine del girone, Baldini fa un primo bilancio.

"Do un voto alto alla squadra. Per la compattezza che hanno saputo trovare in breve tempo nonostante le difficoltà iniziali. Vogliamo fare un torneo da protagonisti, ci sono cose da migliorare, come la fase realizzativa ed é lì che lavoriamo, visto che la fase di non possesso con 11 gol subiti e 7 clean-sheet é buona. Abbiamo 10 punti di distacco ma vogliamo restare a tutti i costi agganciati per poi svoltare nel ritorno. Vogliamo fare qualcosa di importante".