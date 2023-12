Perugia, tutto pronto per il derby di Arezzo : "Andrà a chi avrà più voglia di vincere"

"È un derby e come tale non si gioca, ma si vince. E chi avrà più voglia di vincerlo otterrà i tre punti". Francesco Baldini è carico per la sfida di questa sera al Comunale contro l’Arezzo. Cesena e Torres hanno preso un punto a testa nel big match della domenica pomeriggio, hanno rallentato la corsa, il Perugia con una vittoria potrebbe andare a meno dieci dai romagnoli con lo scontro diretto in programma tra meno di una settimana al Curi. Ma avrebbe voluto viverlo con tutti i tifosi al seguito. "Ci sarebbe piaciuto _ aggiunge Baldini _ non sono addetto a prendere queste decisioni, ma averla programmata di lunedì sera, aver messo i nostri tifosi nelle condizioni di sapere le modalità in ritardo, ha complicato la vita. Ha fatto sì che non ci saranno tutti quelli che volevano esserci". Ma il Perugia ha le idee chiare su come andrà affrontata la partita. "In questa partita gli aspetti tecnico-tattici contano sempre, ma è un derby e quindi sarà determinante la componente caratteriale. Si dice che il derby non si gioca ma si vince, è una partita che non ho avuto bisogno di preparare. Anche l’Arezzo metterà in campo tutto quello che ha. Chi avrà più voglia di vincere, vincerà". Che Arezzo si aspetta? "Intanto faccio i complimenti a Indiani, perché l’Arezzo è una squadra che non specula mai, prova sempre a giocare e a mettere in difficoltà gli avversari. È propositiva. Forse concede qualcosa nelle ripartenze e dietro, nei loro difetti noi dovremo essere molto bravi. Il risultato di questo derby conterà tanto anche in ottica dello scontro contro il Cesena". In settimana il presidente Santopadre ha rivelato di un confronto duro con Baldini. "C’è grande rispetto. La discussione è stata tra tre persone toste, c’era anche Giugliarelli, che hanno voglia di fare bene. Ne siamo usciti con le idee più chiare e più motivati per questo finale di stagione. Dalle parole del presidente è venuta fuori la sua determinazione che è quella che ho anche io".