Perugia Under 13 si piazza al secondo posto al Trofeo "Città di Assisi Colori Decora"

Un grande risultato per i giovani biancorossi. Si chiude, infatti, con un prestigioso secondo posto per l’Under 13 biancorossa il trofeo "Città di Assisi Colori Decora – Memorial Lucio Tarpanelli".

In finale i ragazzi di Simone Papini e Filippo Lanterna sono stati sconfitti solo ai calci di rigori dai pari età della Juventus, dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sul 2-2. Eppure il Perugia aveva già battuto nel girone iniziale la Juventus con il punteggio di 1-0 chiudendo al primo posto con 9 punti grazie anche alle vittorie contro Genoa (5-2) e Como (3-1) perdendo solo contro la Roma (0-1).

In semifinale la vittoria in rimonta per 2-1 contro l’Inter, prima dell’amaro epilogo contro i bianconeri che nell’altra semifinale hanno avuto la meglio sul Monza. Per la Juventus è la terza vittoria consecutiva del torneo.

Gaetano Storto della Juventus e Pietro Bacchi del Perugia premiati come migliori giocatori del trofeo.