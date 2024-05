Perugia Under 15 vince 2-1 a Monopoli e si qualifica al turno successivo

MONOPOLI – Grande vittoria nella gara di ritorno dei playoff per i ragazzi di Raschi che superano per 2-1 in trasferta a Monopoli e si qualificano al turno successivo, dopo il 2-2 nella gara di andata. Al 29’ su punizione vantaggio biancorosso con Auricchio. Pochi minuti e arriva il raddoppio di Meyou, uno dei protagonisti di questa stagione. Sul finire della prima frazione viene espulso per doppia ammonizione Seppoloni e Perugia che rimane quindi in dieci. Nella ripresa i locali accorciano al 25’ con Ranieri sul calcio piazzato. Nel finale il Grifo in contropiede sfiora il 3-1. La festa è comunque tutta biancorossa. Ora i ragazzi dell’Under 15 si preparano al meglio per la sfida al Francavilla.

PERUGIA UNDER 15: Cataldo, Pelli, Auricchio (12’ st Rosati), Seppoloni (37’ espulso), Santillo, Castellucci, Meyou (32’ st Sabatino), Bosi, Castroreale (20’ st Ulivieri), Kroni (20’ st Pascucci), Lalleroni (12’ st Olimpieri). A disp.: Barbanera, Bendini, Fahmi, Massi. All.: Raschi