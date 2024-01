Perugia verso Pescara. Attacco: Sylla e Seghetti preparano la "prima». Ricci, si decide domani

Sarà una partita-importante, oltre che per il risultato, anche per dare segnali. Il Perugia, nel posticipo di lunedì sul campo del Pescara, sarà chiamato a confermare i progressi mostrati contro la Lucchese, con la possibilità, in più, di vedere all’opera insieme Sylla e Seghetti.

Con il successo del Grifo sulla Lucchese e la sconfitta del Pescara con la Juventus Next Gen, il Perugia ha scavalcato proprio gli abruzzesi, conquistato il quarto posto e messo nel mirino la Carrarese, terza, con due punti in più.

Formisano sta lavorando su più aspetti, con allenamenti intensi, mirati a mettere sotto pressione l’avversario. Ma la sensazione è che per la prima trasferta della sua gestione il tecnico biancorosso proporrà l’atteggiamento tattico visto in campo nella ripresa, il 3-5-2. Una scelta più equilibrata che può comunque garantisce una buona spinta in fase offensiva. Alessandro Formisano per la partita con il Pescara dovrà rinunciare in difesa a Morichelli, ancora indisponibile, al pari di Vazquez in attacco e di Lisi (ancora squalificato) sulla fascia sinistra.

Da valutare invece Federico Ricci: l’attaccante anche ieri non era in campo con la squadra, il giocatore tra oggi e domani farà una prova con la squadra e si deciderà se potrà dare la sua disponibilità per la partita contro il Pescara. Sembra comunque difficile che possa essere in campo dal primo minuto. Non lascia conseguenze, invece, l’assenza di ieri di Matos che ha saltato l’appuntamento per un permesso. Mezzoni, invece, ha lavorato a parte ma oggi dovrebbe tornare in gruppo. Quali le scelte? In difesa il tecnico avrà Lewis a disposizione, il giocatore entra in ballottaggio con Vulikic, perché le altre due maglie andranno a Angella e Dell’Orco. In mezzo al campo, se sarà 3-5-2, Torrasi è favorito su Bartolomei, mentre per le altre due maglia ci sono tre giocatori: Kouan, Iannoni e Santoro. Sulle fasce a destra ci sarà Paz, mentre sulla corsia mancina Cancellieri parte in vantaggio. In attacco, Seghetti rientra dalla squalifica e avrà una maglia in coppia con Sylla.