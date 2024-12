Perugia, vietato sbagliare stasera al "Curi". Arriva il Campobasso: caccia ai tre punti

Tre sfide per chiudere il 2024. La speranza è di finire l’anno se non in festa, almeno con il sorriso, confidando in un nuovo anno di livello più alto. Stasera al Curi arriva il Campobasso di Braglia che a metà settimana è sceso in campo per il recupero contro il Milan Futuro. Dopo la sfida casalinga i biancorossi saranno impegnati nella trasferta di Pontedera e infine la gara al Curi, la prima di ritorno, con la Pianese. Intanto Lamberto Zauli ha fissato l’obiettivo minimo: "Non perdere da qui a Natale", ma ha alzato l’asticella per quanto riguarda la gara di questa sera contro il Campobasso. "Faremo di tutto per cercare il successo", ha detto l’allenatore biancorosso alle prese, anche stavolta, con tante defezioni. Angella e Giraudo sono nella lista dei convocati, ma sembra difficile che possano dare la loro disponibilità per il match. Il capitano potrebbe avere qualche chance in più rispetto al terzino ma la sensazione è che al centro della difesa saranno confermati Plaia e Amoran, mentre a sinistra dovrebbe essere impiegato Leo. A completare il pacchetto arretrato ci sarà Mezzoni sulla fascia destra. Il nodo sarà anche l’attacco: perché a Sestri Levante Montevago ha rimediato il giallo che gli costa la squalifica. Zauli avrà però Seghetti, che torna a disposizione e ci sarà da capire se il giovane attaccante verrà impiegato alle spalle della punta o toccherà a lui il "peso" del reparto. Sulle fasce probabile la conferma di Lisi sulla corsia sinistra, mentre a destra potrebbe esserci Ricci, mentre alle spalle della punta Matos sembra essere in vantaggio se Seghetti sarà la punta centrale. Ma potrebbe esserci una chance anche per Marconi, a questo punto sulla fascia destra sarà ballottaggio tra Ricci e Matos. L’emergenza c’è ma ci sono anche le possibilità di proporre una squadra in grado di riscattare l’amaro pareggio contro il Sestri Levante. C’è una classifica da migliorare, c’è da risollevare anche il morale di un ambiente che ha bisogno di festeggiare una vittoria.