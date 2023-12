Perugia, due gol non bastano. Al Curi la Vis Pesaro acciuffa il pari

Perugia, 10 dicembre 2023 – Finisce 2-2 la sfida del Curi tra Perugia e Vis Pesaro. Non bastano due reti al Grifone per superare i marchigiani. Sul 2-1 infatti gli ospiti pareggiano con Karlsson sugli sviluppi di una mischia. Il risultato non cambierà poi fino alla fine.

Una partita che è stata una battaglia, con il Perugia che si è fatto recuperare per due volte. Perugia in vantaggio con Iannoni, poi il pari di Pucciarelli. Nuovo vantaggio del Grifone al 39’ con Seghetti.

Un vantaggio che illude perché il Perugia non riesce a chiuderla e la Vis Pesaro ne approfitta. Si aspettavano di più i tifosi del Curi da questo Perugia e lo sottolineano con i fischi.

Il tabellino

Perugia-Vis Pesaro 2-2

Perugia: 12 Adamonis, 4 Iannoni (4′ pt 24 Torrasi), 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz (41′ st 94 Mezzoni), 10 Matos, 11 Seghetti, 16 Bartolomei (30′ st 21 Cudrig), 20 Ricci (30′ st 23 Lisi), 26 Santoro (41′ st 28 Kouan), 71 Bozzolan. A disp.: 1 Abibi (GK), 22 Furlan (GK), 3 Cancellieri, 14 Bezziccheri, 15 Dell’Orco, 18 Acella, 25 Morichelli. All.: Francesco Baldini

Vis Pesaro: 22 Polverino (1′ st 29 Fortin), 3 Zoia, 4 Zagnoni (18′ st 19 Peixoto), 5 Tonucci, 7 Pucciarelli (37′ st 25 Mattioli), 8 Nina (8′ st 39 Iervolino), 9 Sylla, 10 Di Paola, 30 Mamona (8′ st 20 Karlsson), 38 Rossetti, 80 Da Pozzo. A disp.: 12 Mariani (GK), 6 Rossoni, 14 De Vries, 15 Ceccacci, 23 Loru, 28 Foresta, 99 Kemayou. All.: Simone Banchieri

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza (Davide Merciari di Rimini – Giovanni Boato di Padova).

Marcatori: 15′ pt Iannoni, 31′ pt Pucciarelli (Vis), 39′ pt Seghetti, 20′ st Karlsson (Vis)

Note: giornata soleggiata e fredda. Presenti 3250 spettatori (di cui 102 ospiti). Ammoniti Zagnoni, Santoro, Tonucci, Pucciarelli, Peixoto, Da Pozzo