Perugia, voglia di rivincita con l’Arezzo. Seghetti-Gucci, è super sfida tra bomber

La rivincita è servita. Quando mancano 180 minuti alla fine del campionato, il Perugia al "Curi" ha l’occasione di rifarsi contro l’Arezzo, che all’andata si impose 2-0 in una gara infuocata, con i biancorossi che chiusero in nove uomini. In quella sconfitta di dicembre, che costò la panchina a Francesco Baldini, vennero espulsi Francesco Lisi nel primo tempo e Alessandro Seghetti nella ripresa. Ma domenica per vincere il ’derby’, il Grifo avrà bisogno dei suoi attaccanti. A cominciare proprio da Seghetti. Il classe 2004, che ad agosto ha firmato il suo primo contratto da professionista, è il bomber della squadra con 8 reti (per lui anche un assist). Ma nelle ultime sette partite di campionato ha timbrato il cartellino soltanto nel pareggio interno (2-2) contro il Pineto. Peggio ha fatto il collega di reparto Youssouph Cheikh Sylla. Arrivato nella finestra di mercato di gennaio, è partito alla grande, realizzando tre gol e due assist in 9 gare. Ma il gigante biancorosso (1,96 centimetri di altezza) si è inceppato sul più bello: la sua ultima esultanza risale alla sfida con la Juventus Next Gen, il 25 febbraio. Quasi due mesi fa. Sono comunque tornati a segnare sia Vàzquez che Ricci nel match contro il fanalino di coda Olbia, ma al tecnico Alessandro Formisano per questo finale di stagione servirà la miglior forma di tutto il reparto offensivo. Anche perché l’Arezzo corre. E segna tanto. Arriva a Pian di Massiano dopo il pareggio contro la Torres (1-1), il secondo consecutivo dopo quello ottenuto contro la Lucchese, e negli ultimi 8 match ha raccolto 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’attacco è tra più prolifici del girone. Gli ospiti hanno realizzato le stesse reti del Grifo (43, di cui 20 in trasferta) ma la maggior parte sono state siglate dai centravanti. Gli amaranto possono contare su Niccolò Gucci, miglior marcatore con 12 centri. Quattro in più di Seghetti. Al "Curi" sarà anche la loro sfida.