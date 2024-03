Petardo allo stadio. Daspo per un tifoso dopo la gara a Pescara

PESCARA - Sei Daspo per altrettanti tifosi in trasferta (5 del Latina e uno del Perugia) sono stati emessi dal questore di Pescara in seguito alla gara Pescara 1936-Latina Calcio, valevole per la Coppa Italia Lega Pro 2023/2024, disputata il 28 novembre 2023 allo stadio Adriatico, e per la gara di campionato Pescara-Perugia del 15 gennaio scorso. Per quanto riguarda quest’ultima partita, durante le fasi d’accesso della tifoseria ospite, un supporter prima si è diretto verso le rampe d’accesso agli spalti, poi è tornato sui propri passi e, accedendo allo stadio, ha lasciato cadere a terra un petardo di elevata potenza, esploso nell’area di massima sicurezza dell’adiacente Curva Sud. L’attività investigativa ha consentito di identificare il responsabile del gesto, denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Anche per questo episodio il questore ha adottato il Daspo di un anno.