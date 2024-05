PLAYOFF. Il primo turno si gioca martedì alle 20,30. Marani e lo slittamento

Terminata ufficialmente la regular season, la Serie C sta per entrare nell’ultima fase della stagione, quella degli ultimi verdetti, che arriveranno con i playoff e i playout, ufficialmente slittati di tre giorni. Si parte martedì 7 con il primo turno della fase a girone, sotto i riflettori. Gubbio-Rimini; Juventus Next Gen- e Pescara Pontedera sono in agenda alle 20,30. Da questo turno uscirà l’avversario del Grifo. Le società vincitrici avranno accesso al secondo turno Play Off del Girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno la società meglio classificata al termine della regular season. Il presidente Lega Pro ha parlato ai microfoni di Rai Sport dello slittamento dei playoff in virtù dell’udienza sul ricorso del Taranto venerdì 3 maggio: "Noi eravamo in attesa di sapere quando sarebbe stata l’udienza del Taranto, che ha fatto ricorso al collegio di garanzia. Partiremo martedì 7 e sarà una lunga cavalcata fino alla finale di ritorno del 9 giugno. Si giocherà sempre tra il sabato e il martedì. Ci dispiace un pochino per questo leggero spostamento, che non è colpa della Lega Pro, ma di tempistiche, noi crediamo troppo lunghe, riguardanti intemperanze addirittura di dicembre. Non ci si può trovare in queste situazioni qui. L’udienza sul ricorso del Taranto sarà venerdì nel primo pomeriggio, martedì potremo partire regolarmente col primo turno".