"Playoff Serie C: tensione e sfide decisive nel turno di ritorno"

Si giocheranno sabato sera le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di serie C. Questo il programma completo. Sabato alle 20.30

Benevento-Triestina (and. 1-1); Carrarese-Perugia (and. 2-0); Casertana-Juventus Next Gen (and. 1-0) e

Catania-Atalanta U23 (and. 1-0). Mentre alle 21 si gioca Vicenza-Taranto (and. 1-0).

Tutte le squadre teste di serie hanno vinto in trasferta, con l’unica eccezione del Benevento che ha fatto 1-1 con la Triestina. Il passivo più grande è quello del Perugia che per passare il turno dovrà vincere con tre gol di scarto nel momento più difficile della stagione dal punto di vista realizzativo, senza contare la striscia negativa di risultati in trasferta. Il Perugia di Formisano aveva iniziato col piede giusto: dieci gol nelle prime quattro partite. Poi però il Perugia ne ha realizzati altrettanti nelle successive 17 partite, di cui tre all’Olbia. Un’involuzione sul piano realizzativo incredibile. La chiusura stagionale del Perugia è stata deludente, l’ambiente è deluso e amareggiato per una stagione che non ha vissuto di grandi luci. Ora il clima è diventato pesante: ieri, infatti, i gruppi Ultras Perugia (Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo) hanno mostrato, sotto la Nord, e poi attaccato uno striscione offensivo nei confronti del tecnico, senza dimenticare il presidente Santopadre.