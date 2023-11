Precedenti. Due sfide negli anni Cinquanta

Quello in agenda domenica (con fischio di inizio alle 14) sul campo dell’Olbia non è una gara inedita come si potrebbe pensare. Perché ci sono due precedenti, lontanissimi, tra le due formazioni, che risalgono agli anni cinquanta. I biancorossi hanno disputato due incontri in casa del club sardo con uno score poco incoraggiante, due sconfitte. Come riporta tifogrifo il Perugia ha sfidato l’Olbia nel campionato di quarta serie nelle stagioni 1957-1958 e 1958-1959: 2-0 e 1-0 per i padroni di casa nelle due sfide. In questa stagione l’Olbia occupa la quattordicesima posizione con 16 punti. In casa ha disputato sette partite con uno score di tre vittorie (1-0 con il Pineto,

2-1 contro Cesena e Fermana), due invece sono i pareggi, entrambi senza gol (0-0 con Carrarese e Lucchese), due anche le sconfitte maturate

(0-1 con l’Ancona, 0-3 con la Torres).