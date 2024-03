Precedenti. Nell’era Santopadre due successi e un pesante ko. Significativi il 5-0 del 2013-14 e la caduta di 3 anni fa

Dalla prima sfida nel campionato 1929-1930, all’ultima tre anni fa. Sono sedici i precedenti disputati a Gubbio, come racconta tifogrifo.com. Nelle sedidi sfide, tra campionato e Coppa Italia, si contano tre vittorie per il Gubbio, otto i pareggi e cinque successi biancorossi.

Cinque le partite disputate in serie C con uno score che racconta di un successo per i padroni di casa, quattro invece per il Grifo, cinque le reti realizzate dal Gubbio e 15 invece quelle del Perugia. Per restare al recente passato, quello dell’era Santopadre, sono tre i precedenti al Barbetti. Due sono i successi per il Perugia, uno per la squadra di casa. Nella stagione 2012-2013 i biancorossi di Camplone si imposero con il risultato di 3-2: vantaggio biancorosso con un’autorete di Galabinov, raddoppio con Ciofani, per il Gubbio ha accorciato Caccavallo, Rantier ha siglato il 3-1, mentre l’ultimo gol è stato di Baccolo al novantesimo.

Sfida senza storia quella dell’anno successivo, nella stagione 2013-2014, culminata con la promozione in serie B: un 5-0 con le firme di Eusepi (doppietta), Mazzeo, Moscati e Nicco.

Pesante e dolorosa, invece, la sconfitta (3-2) maturata tre stagioni fa, sempre il 17 marzo, nel campionato poi culminato con la promozione in B del Grifo. Perugia avanti con Murano, poi doppietta di Signorini e rete di Pellegrini, allo scadere il gol del 3-2 di Angella.