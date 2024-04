Precedenti. Stellone-Grifo: una lunga storia. Domenica, l’undicesimo incrocio

PERUGIA - Roberto Stellone e il Perugia, una lunga storia. Il Grifo è la squadra più affrontata dall’attuale tecnico della Vis Pesaro: sono dieci i precedenti tra l’allenatore e la formazione biancorossa.

Il bilancio è in totale equilibrio con quattro vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Il successo più importante dei biancorossi contro il tecnico romano è sicuramente quello del 4 maggio 2014, quello che ha regalato alla formazione di Camplone la promozione in serie B. Poi, quasi come fosse una vendetta, Stellone ha infilato quattro trionfi consecutivi, l’anno successivo in B sempre alla guida del Frosinone (sia in casa che fuori) e poi sulle panchine di Bari e Palermo. Ma il passato recente si tinge nuovamente di biancorossi con i successi del Perugia, nella stagione 2020-2021 contro l’Arezzo di Stellone (3-0) e nel campionato 2021-2022 contro la Reggina.

Dal giorno di Pasqua, Stellone è il nuovo allenatore della Vis Pesaro. Avrà il compito di risollevare la squadra marchigiana che si è infilata in un tunnel buio. "Ho preso questa decisione insieme al mio staff, spinto da diversi motivi. La chiamata del direttore è stata convincente sul piano del progetto, ho rifiutato alcune proposte in B un paio di mesi fa e anche altre chiamate in C proprio perché i progetti non mi entusiasmavano. Negli ultimi sette anni sono sempre subentrato, stavolta non mi interessava subentrare per un mese e fine, cercavo un discorso più ad ampio raggio". Stellone ha infatti firmato fino al 2026.